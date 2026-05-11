Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde et à quelques jours de l'annonce de la sélection par Rudi Garcia, on vient d'apprendre la blessure de Zeno Debast. Le défenseur du Sporting Portugal pourrait rater le Mondial.

On la craignait et on savait bien qu'elle allait, comme tous les deux, finir par arriver : voilà la première grosse alerte pour l'un de nos Diables Rouges, à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Selon les informations du Nieuwsblad, Zeno Debast (22 ans) s'est blessé ce lundi à l'entraînement avec le Sporting Portugal.

Debast se serait blessé au fémur ; il sera quoi qu'il en soit absent ce lundi pour le déplacement du Sporting à Rio Ave... mais des sources portugaises affirment à nos confrères du nord du pays que sa blessure serait sérieuse. Le Diable Rouge pourrait ne pas être disponible avant la préparation estivale de la saison 2026-2027, soit dans la foulée du Mondial.

Une catastrophe pour les Diables et Garcia

Si cette information, qui n'est pas officielle et doit être confirmée, se vérifie, ce serait une véritable catastrophe. Car alors que la défense des Diables a été un puzzle permanent pour Rudi Garcia, il y a une pièce que le Français plaçait invariablement en son coeur : Zeno Debast. L'ancien d'Anderlecht est le seul défenseur central à avoir donné pleine et entière satisfaction durant la campagne de qualification.

Les seuls matchs manqués par Debast étaient déjà dûs à une blessure - c'était face au Kazakhstan et au Liechtenstein. Rien de grave vu le calibre des adversaires. Mais alors que De Winter, Mechele et même Theate ne sont pas assurés d'une place dans le onze, on ne se posait plus qu'une question concernant la défense centrale : lequel de ceux-là y accompagnerait Zeno Debast.





Il faudra attendre un éventuel communiqué médical du Sporting pour savoir la durée d'absence estimée du Belge. La réponse de Garcia et de la fédération pourra ensuite attendre vendredi, jour de sélection : si Zeno Debast en fait partie, c'est qu'un espoir subsiste pour qu'il puisse accompagner le groupe à Seattle en juin. Dans le cas contraire, cela pourrait être la "chance" d'un Nathan Ngoy ou d'un Wout Faes. Mais quoi qu'il en soit, une blessure de Debast est peut-être l'une des pires choses qui pouvait arriver.