Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?
Photo: © photonews

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Le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou encore le Cap Vert : tous ces pays risquent fort de se retrouver sans supporters ou presque au Mondial 2026.

En cause, une nouvelle loi mise en place par l'administration Trump, et qui vise à rendre le système d'application pour le visa américain bien plus sélectif. Baptisé "Visa bond pilot program", ce programme de demande de visa va en effet demander aux ressortissants d'une cinquantaine de pays à travers le monde le versement d'une caution pour obtenir un visa touristique ou d'affaires (B1/B2) pour les USA.

Et cette caution sera tout bonnement exhorbitante : il s'agira d'une somme de 5000, 10.000 ou 15.000 dollars, somme "à déterminer au moment de l'entretien pour le visa", lit-on sur le site officiel travel.state.gov, où la liste des pays concernés est également à disposition. 

Pas de supporters du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou de la Tunisie ? 

Cette somme sera ensuite rendue aux voyageurs s'ils quittent bel et bien le territoire américain à l'expiration de leur visa. Un procédé qui servira donc à éviter que des visiteurs profitent de leur visa pour se rendre aux USA et y rester illégalement une fois leur visa expiré.

C'était notamment l'un des sous-entendus clairs de JD Vance il y a quelques mois de cela : le vice-président américain avait prévenu les supporters du monde entier qu'ils étaient les bienvenus, "mais ne devaient pas excéder leur temps de séjour prévu et devaient rentrer à la maison après la compétition". 

Une crainte de l'administration Trump désormais exprimée à travers cette loi qui concerne plusieurs pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 : la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Cap Vert (qualifié pour la première fois de son histoire) et le Sénégal.

Tous les supporters de ces pays devront donc verser une caution très élevée pour obtenir leur visa, ce qui risque fort de rendre le déplacement aux USA prohibitif compte tenu des montants délirants déjà demandés pour des tickets et pour le logement sur place selon les régions. 

Même les joueurs pourraient être concernés ! 

Le seul pays européen de la liste de 50 pays concernés par ce "Visa bond pilot program" est la Géorgie, qui n'est pas qualifiée pour le Mondial. Hors-Afrique, des pays comme le Cambodge, la Mongolie, le Turkménistan, les Fidji ou encore le Venezuela sont également concernés.

Selon le New York Times, même... les joueurs, le staff et les membres de fédérations des pays concernés pourraient ne pas être exempts de cette demande de l'administration américaine. La FIFA tenterait d'obtenir des exemptions pour ces cas, mais les supporters risquent fort de ne pas pouvoir y couper. 

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