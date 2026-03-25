Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Les Diables Rouges se présenteront à nouveau sans Romelu Lukaku pour les deux matchs amicaux du mois de mars. Ses remplaçants devront marquer des points...et des buts.

En ajoutant les amicaux contre les Etats-Unis et le Mexique, les Diables Rouges en seront à huit rencontres d'affilée sans Romelu Lukaku, qui a choisi de ne pas de rendre sur le sol américain pour retrouver son état de forme optimal.

En son absence, les Diables ont calé une fois contre la Macédoine du Nord mais ont tout de même inscrit 22 buts en 6 matchs, face à des adversaires il est vrai assez abordables. Les différents buteurs ? Kevin De Bruyne (5), Jérémy Doku (4), Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Thomas Meunier, Hans Vanaken (2) Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Malick Fofana, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers et Arthur Theate (1).

Les deux seuls buts inscrits par un joueur aligné comme attaquant de pointe ont été les deux derniers buts de Charles De Ketelaere lors du dernier match contre le Liechtenstein (à l'occasion de son but contre le Pays de Galles, Trossard était aligné sur le flanc).

Qui comme plan B de Lukaku ?

CDK a marqué des points par sa polyvalence et sa capacité à changer de registre, à faire jouer les autres. Pendant ce temps, Loïs Openda a moins convaincu lors de sa titularisation contre le Liechtenstein et ses trois montées au jeu (dont deux d'une demi-heure), n'inscrivant pas le moindre but et peinant à se forger des occasions face à des défenses regroupées.

Sa situation ne s'est pas améliorée depuis, que du contraire : Openda n'a disputé qu'une maigre minute sur les quatre derniers matchs de Serie A. Il a pourtant été repris. Et si son salut passait par Charles De Ketelaere ?





Les deux hommes ont évolué ensemble au Club de Bruges et avaient affiché une belle complémentarité chez les Diablotins (13 buts en 18 rencontres avec les U21 belges pour Openda). La relation technique entre les deux hommes valait à CDK de redescendre un peu plus bas pour avoir plus d'influence sur le jeu, laissant la pointe à Openda.

Une animation similaire pourrait bien être observée contre les Etats-Unis ou le Mexique. Rudi Garcia a confirmé son envie de jouer avec deux meneurs de jeu, mais Hans Vanaken est absent et Kévin De Bruyne revient de blessure. De Ketelaere pourrait donc évoluer à son poste de prédilection, de quoi donner une nouvelle chance à Openda quelques mètres plus haut ?

Les matchs de cette trêve internationale pourrait lui valoir plus d'espace que contre le Liechtenstein, le Kazakhstan ou la Macédoine du Nord. Mais attention : Lucas Stassin recevra vraisemblablement lui aussi sa chance et apparaît bien plus en confiance après avoir également traversé des mois plus compliqués.