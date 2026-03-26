Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Kylian Mbappé a démenti, ce mercredi en conférence de presse, les rumeurs évoquant une auscultation du mauvais genou de la part du Real Madrid.

Une information folle est récemment sortie dans la presse. Cette dernière évoque une erreur médicale énorme de la part des équipes médicales du Real Madrid, qui auraient ausculté le mauvais genou de l'international français. Cela a cependant été démenti par le buteur en conférence de presse.

Le joueur de l'Équipe de France était de corvée pour répondre aux questions des différents médias ce mercredi. Il a inévitablement été interrogé sur ces spéculations, qu'il a tout de suite balayées. "Non, l'information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie", a-t-il directement répondu.

Il reconnaît par contre une part de responsabilité : "Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins."

La bonne forme du Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé

L'attaquant s'est également exprimé sur le bon niveau du Real Madrid en son absence : "C’est bien qu’on puisse jouer comme ça. Je voulais que l’équipe gagne, pour prendre des points pour ne pas se laisser distancer dans le championnat et en C1. C’est une bonne pression car quand l’équipe tourne bien, il faut rentrer dans le moule directement.



Après, quand je n’étais pas là et qu’on perdait en janvier, tout le monde pensait que j’étais la seule solution et ce n’était pas le cas. Et maintenant, on dit qu’on joue mieux sans moi, donc il faudra voir quand je reviendrai."