Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges
Photo: © photonews
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DAZN, diffuseur de la Pro League, a dévoilé son équipe-type de la saison. Une équipe basée sur les votes du public, et bien peu représentative de la saison de Pro League.

Sept joueurs du Club de Bruges, et pas un seul de l'Union Saint-Gilloise - solide leader - ou de Saint-Trond - 3e et sensation de la saison : voilà le visage de l'équipe-type de la saison selon DAZN, diffuseur officiel de la Pro League.

Une équipe-type dont peut se dédouaner DAZN, puisque ce sont là tout simplement... les votes du public. Des votes qui ont majoritairement été enregistrés du côté néerlandophone de la plate-forme, bien plus actif en ligne. 

Le onze de la saison selon DAZN : logique ? 

Sans surprise au vu de sa popularité, le Club de Bruges est donc excessivement représenté dans ce onze. Plusieurs Gazelles, toutefois, étaient présentes dans notre onze Walfoot.be : Brandon Mechele, Christos Tzolis et Hans Vanaken, qui nous paraissaient incontournables et avaient été parmi les joueurs les plus fréquemment placés dans nos équipes de la semaine.

DAZN, de son côté, y ajoute Joel Ordoñez, Aleksandar Stankovic, Joaquin Seys et Nicolo Tresoldi. Pas trace de joueur de l'Union Saint-Gilloise, y compris en défense ; pas trace non plus de joueur de STVV. Notre onze comptait notamment Kevin MacAllister, Ryotaro Ito et Keisuke Goto.

Nathan De Cat, Nacho Miras, Zakaria El Ouahdi et Konstantinos Karetsas complètent ce onze très Blauw & Zwart - quatre joueurs également présents dans notre équipe-type. 

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