Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nsimba

C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

Le Standard commence déjà les grandes manoeuvres en vue de la saison prochaine. Bruny Nsimba, libre en fin de saison à Dender, est le premier transfert du Matricule 16 pour 2026-2027. (Lire la suite)