Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Geoffry Hairemans était revenu l'été dernier à l'Antwerp. Mais il n'a pas pu profiter de ce retour, s'étant blessé gravement avant même le début de la saison.

Cela aurait dû être l'une des belles histoires de la saison : Geoffry Hairemans (34 ans), véritable icône de l'Antwerp, avait fait son retour au Bosuil l'été passé après plusieurs saisons passées au KV Malines. Mais l'ailier natif de Wilrijk a subi une très grave blessure lors de la présaison.

Résultat : cette saison, Hairemans n'a pas pu disputer la moindre minute en match officiel pour l'Antwerp. Un coup dur pour le joueur, qui compte 140 matchs pour le Great Old toutes compétitions confondues.

Hairemans jouera-t-il en Playoffs pour l'Antwerp ?

Bonne nouvelle, cependant : "Geoffry Deurne-Noord", comme on le surnomme à Anvers (du nom de la tribune Deurne-Noord du Bosuil), a fait son retour sur les terrains en match amical. L'Antwerp affrontait en effet le SK Beveren en amical ce mercredi.

Hairemans faisait partie d'une équipe mixte mêlant Antwerp et Young Reds, pour une superbe victoire (5-1) à laquelle il n'a pas participé sur le plan statistique. Il aura tout de même disputé une mi-temps.



Geoffry Hairemans devrait donc bel et bien être à la disposition de Joseph Oosting pour les Playoffs 2. Reste à voir si le coach anversois aura un rôle à lui accorder.