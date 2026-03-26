Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2886

Geoffry Hairemans était revenu l'été dernier à l'Antwerp. Mais il n'a pas pu profiter de ce retour, s'étant blessé gravement avant même le début de la saison.

Cela aurait dû être l'une des belles histoires de la saison : Geoffry Hairemans (34 ans), véritable icône de l'Antwerp, avait fait son retour au Bosuil l'été passé après plusieurs saisons passées au KV Malines. Mais l'ailier natif de Wilrijk a subi une très grave blessure lors de la présaison.

Résultat : cette saison, Hairemans n'a pas pu disputer la moindre minute en match officiel pour l'Antwerp. Un coup dur pour le joueur, qui compte 140 matchs pour le Great Old toutes compétitions confondues. 

Hairemans jouera-t-il en Playoffs pour l'Antwerp ? 

Bonne nouvelle, cependant : "Geoffry Deurne-Noord", comme on le surnomme à Anvers (du nom de la tribune Deurne-Noord du Bosuil), a fait son retour sur les terrains en match amical. L'Antwerp affrontait en effet le SK Beveren en amical ce mercredi.

Hairemans faisait partie d'une équipe mixte mêlant Antwerp et Young Reds, pour une superbe victoire (5-1) à laquelle il n'a pas participé sur le plan statistique. Il aura tout de même disputé une mi-temps. 


Geoffry Hairemans devrait donc bel et bien être à la disposition de Joseph Oosting pour les Playoffs 2. Reste à voir si le coach anversois aura un rôle à lui accorder. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp

Plus de news

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

07:00
Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

21:20
Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

23:00
La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

18:00
Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

18:40
🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

19:00
C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

18:00
Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

18:20
Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

17:30
"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

17:00
Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

12:00
Bilal El Khannouss est fixé sur son avenir

Bilal El Khannouss est fixé sur son avenir

16:30
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

15:30
Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

14:40
OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

15:00
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

14:20
Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

13:59
"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

13:30
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

12:40
Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

13:00
La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

12:20
Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

11:30
Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

11:00
1
Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

10:00
Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

10:30
"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

09:30
Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved