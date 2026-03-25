Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière
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La phase régulière du championnat a livré tous ses verdicts. Au-delà du chiffre que tout le monde retiendra, le classement final, d'autres statistiques ont marqué ces 30 premières journées.

2 : c'est le nombre de défaites concédées par le leader unioniste, à chaque fois à l'extérieur sur le score de 1-0. Et face à deux équipes du top 6, le Club de Bruges et Anderlecht. Pour donner une idée de la régularité saint-gilloise, le Club de Bruges, dauphin de l'Union au classement et au nombre de défaites, en est à 7.

17 : encore un chiffre qui met en avant la solidité de l'Union. Il s'agit du nombre de buts encaissés par les troupes de David Hubert en 30 matchs. Une moyenne qui se rapproche d'un but tous les deux matchs. Le bilan est encore plus fou au Parc Duden, avec 5 buts encaissés en 15 rencontres. La deuxième meilleure défense de la compétition ? Saint-Trond et le Standard sont à égalité avec 35 buts encaissés...soit plus du double.

13 : hasard ou non, les trois meilleures équipes au classement (L'Union, le Club de Bruges et Saint-Trond) occupent les trois premières places des équipes les plus productives sur phases arrêtées, avec chacune 13 buts inscrits de la sorte, juste devant Charleroi (12). Mauvais élève en la matière, le Standard n'a inscrit que quatre buts sur phase arrêtée. Pas étonnant quand l'on sait que les Rouches n'ont pas marqué le moindre but de la tête (!) lors de l'entièreté de la phase classique.

Un Standard à deux visages

7 : il s'agit du nombre de victoires à l'extérieur du Standard, qui a pratiquement gagné la moitié de ses matchs hors de ses bases...pour seulement 4 victoires en 15 matchs à Sclessin. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en bords de Meuse. Mais on y est encore très loin du bilan à domicile de Dender et du Cercle, qui n'ont gagné qu'à une seule reprise devant leurs supporters cette saison.

90 : l'équipe la plus rugeuse de Pro League ? Louvain, et de loin : les Universitaires ont écopé de 90 cartes jaunes cette saison, soit 3 par match de moyenne. Et pourtant, le joueur le plus averti de l'élite ne crèche pas à Den Dreef, mais à Bruges : il s'agit de Nazinho, du Cercle (12 cartes jaunes). En termes d'exclusions, c'est le Standard qui mène la danse, avec pas moins de 6 cartes rouges.

1 : c'est le nombre de but marqué à l'extérieur par le Taureau d'Or de la compétition. Nicolò Tresoldi a d'ailleurs marqué 11 de ses 13 premiers buts au Jan Breydelstadion, marquant hors de ses bases pour la première fois à Westerlo lors du dernier déplacement de la phase classique.

Du spectacle au Club de Bruges

1 : c'est aussi le nombre de clean sheets du Club de Bruges en championnat depuis l'arrivée d'Ivan Leko. Les Blauw en Zwart n'ont gardé leurs filets inviolés que contre le Standard, concédant 19 buts en 13 matchs de championnat. Un point à travailler en vue des Playoffs.

7,4 : les trois joueurs qui gagnent le plus de duels aériens ne sont pas des défenseurs, mais des attaquants. Aniosike Ementa (7,4 duels aériens gagnés par match) devant Aurélien Scheidler (6,9) et Pape Moussa Fall (5.8). Le premier défenseur n'est autre que Christian Burgess (4,2). Son compère Ross Sykes est à 3.3. Ementa est également le joueur de Pro League qui subit le plus de fautes (2,8 par matchs) et qui manque le plus de contrôles (4,3 par rencontre).

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