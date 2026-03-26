De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

Le jeune Jahnilo Wiegel peut vivre un rêve dans les jours à venir. Le Suriname vise en effet une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026.

Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026 commencent ce jeudi : la Nouvelle-Calédonie affrontera la Jamaïque, tandis que la Bolivie affrontera le Suriname. Au sein du noyau surinamien, on retrouve un joueur évoluant en Belgique - mais pas en Pro League.

Jahnilo Wiegel (21 ans), appelé par le sélectionneur du Suriname pour ces barrages, est en effet le portier du KFC Houtvenne, en D1 VV - la D1 Amateurs néerlandophone. Il est titulaire dans la troisième division de notre football, ce qui lui vaut un statut d'international surinamien.

Wiegel veut placer le Suriname sur la carte

Wiegel est né à Amsterdam, mais a fait la plupart de ses classes en Belgique, à Turnhout et au Club de Bruges. Après un passage au PEC Zwolle, il revient à Westerlo, qui le prête cette saison en D1 VV. Ses chances de devenir international néerlandais ou belge étant nulles, Wiegel a très vite opté pour le Suriname.

Il n'a cependant pas encore pu faire ses débuts. "J'ai deux très bons gardiens devant moi", déclare-t-il dans des propos relayés par Sporza. Il est en effet 3e gardien derrière Warner Hahn, vétéran passé par Anderlecht, et surtout Etienne Vaessen, titulaire en Eredivisie.



Mais Wiegel espère bien vivre une expérience folle, à savoir la première Coupe du Monde de l'histoire de son pays. "Tout le monde y croit à 1000%. Nous irons à la Coupe du Monde, c'est impossible autrement. Je préfère jouer la Coupe du Monde avec le Suriname que la Champions League en club", affirme-t-il. "Et si nous la jouons, plus personne n'ignorera où se trouve le Suriname sur la carte du monde".