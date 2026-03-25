Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

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Photo: © photonews

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Les U17 belges, coachés par Sven Vermant, entamaient leur deuxième tour de qualifications pour l'Euro 2026 ce mercredi en Suisse. Ils se sont imposés 1-2.

La Belgique est toujours en lice pour participer à la phase finale de l'Euro U17, qui se déroulera du 25 mai au 7 juin prochain en Estonie. Pour ce faire, il faudra sortir vainqueur du groupe de qualification dont les matchs commençaient cette semaine pour nos U17.

Les jeunes de Sven Vermant se rendaient à Belgrade pour y défier la Suisse, et sont imposés (1-2) grâce à des buts du jeune Mauve Jayden Onia-Seke et du jeune Blauw & Zwart Al-Hassan Kamara. Onia-Seke avait ouvert le score à la 18e minute.

La Belgique doit encore affronter la Serbie et Chypre 

Alors que la Belgique était sur du velours suite à l'expulsion juste avant la pause de Bryan Zurmühle, la Suisse parvenait tout de même à égaliser au retour des vestiaires, Bright Boahen Ocran faisant 1-1 à la 58e. 

Mais Kamara permettait finalement aux U17 de l'emporter de toute justesse, à la 90e+1. La Belgique se place donc bien dans ce groupe 5, où elle doit encore affronter la Serbie et Chypre durant cette trêve internationale, ce samedi (17h) et mardi prochain (16h), toujours en Serbie.


Le premier de chaque groupe se qualifie pour le tour final, mais aussi pour la Coupe du Monde U17 qui aura lieu en novembre prochain. Un gros enjeu, donc, pour la Belgique, qui vise de bons résultats dans les compétitions de jeunes. 

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