Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Jelle Bataille s'est exprimé avec franchise sur la situation particulière qu'il traverse au Maccabi Haïfa. En raison de la guerre en Israël, le championnat est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, même si une reprise semble désormais se profiler.

"Le samedi 21 février, nous avons disputé notre dernier match, puis chaque journée a été reportée", explique Jelle Bataille à la Gazet van Antwerpen. "Il y a eu un doute quant à la tenue du match le week-end dernier, mais il a finalement aussi été annulé." La reprise est désormais prévue pour le 4 avril, même si une certaine flexibilité reste de mise. "Si nous ne pouvons pas jouer en Israël, nous irons à Chypre."

Cette situation lui a toutefois permis de rentrer brièvement en Belgique : "Grâce à la trêve internationale, nous avons pu rentrer pour rassurer nos familles. Le voyage s’est bien passé, mais c’était la première fois depuis novembre que je rentrais chez moi."

La vie en Israël reste, selon Jelle Bataille, relativement organisée malgré les tensions : "Quand tu signes là-bas, tu sais qu’il existe un risque de guerre. Mais sur place, on ne le ressent pas toujours, car tout est bien organisé."

Des alertes régulières

Presque tous les bâtiments disposent d’une "saferoom" : "Notre saferoom est entièrement sécurisée, avec de l’acier et des systèmes de fermeture spécifiques. En journée, je n’ai pas vraiment peur, mais on ressent la tension et on réfléchit parfois à ce qui peut arriver."

"Tu reçois d’abord un avertissement, puis l’alarme se déclenche", précise Jelle Bataille. "Et quand il se passe réellement quelque chose, tu n’as parfois qu’une minute et demie pour rejoindre un endroit sûr."

Il insiste sur l’importance du soutien au sein du groupe : "Nous vivons près de notre coéquipier Kenji Gorré et passons beaucoup de temps ensemble. C’est lui qui m’a aidé à me sentir directement chez moi en arrivant ici, et ça a vraiment fait la différence."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligat Ha'Al
Ligat Ha'Al Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Maccabi Haifa
Jelle Bataille

Plus de news

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

18:00
Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

18:40
🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

19:00
C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

18:00
Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

18:20
Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

17:30
"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

17:00
Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

12:00
Bilal El Khannouss est fixé sur son avenir

Bilal El Khannouss est fixé sur son avenir

16:30
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

15:30
Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

14:40
OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

15:00
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

14:20
Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

13:59
"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

13:30
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

12:40
Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

13:00
La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

12:20
Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

11:30
Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

11:00
1
Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

10:00
Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

10:30
"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

09:30
Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30
Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

09:00
"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

07:40
Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved