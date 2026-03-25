Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Jelle Bataille s'est exprimé avec franchise sur la situation particulière qu'il traverse au Maccabi Haïfa. En raison de la guerre en Israël, le championnat est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, même si une reprise semble désormais se profiler.

"Le samedi 21 février, nous avons disputé notre dernier match, puis chaque journée a été reportée", explique Jelle Bataille à la Gazet van Antwerpen. "Il y a eu un doute quant à la tenue du match le week-end dernier, mais il a finalement aussi été annulé." La reprise est désormais prévue pour le 4 avril, même si une certaine flexibilité reste de mise. "Si nous ne pouvons pas jouer en Israël, nous irons à Chypre."

Cette situation lui a toutefois permis de rentrer brièvement en Belgique : "Grâce à la trêve internationale, nous avons pu rentrer pour rassurer nos familles. Le voyage s’est bien passé, mais c’était la première fois depuis novembre que je rentrais chez moi."

La vie en Israël reste, selon Jelle Bataille, relativement organisée malgré les tensions : "Quand tu signes là-bas, tu sais qu’il existe un risque de guerre. Mais sur place, on ne le ressent pas toujours, car tout est bien organisé."

Des alertes régulières

Presque tous les bâtiments disposent d’une "saferoom" : "Notre saferoom est entièrement sécurisée, avec de l’acier et des systèmes de fermeture spécifiques. En journée, je n’ai pas vraiment peur, mais on ressent la tension et on réfléchit parfois à ce qui peut arriver."

"Tu reçois d’abord un avertissement, puis l’alarme se déclenche", précise Jelle Bataille. "Et quand il se passe réellement quelque chose, tu n’as parfois qu’une minute et demie pour rejoindre un endroit sûr."





Il insiste sur l’importance du soutien au sein du groupe : "Nous vivons près de notre coéquipier Kenji Gorré et passons beaucoup de temps ensemble. C’est lui qui m’a aidé à me sentir directement chez moi en arrivant ici, et ça a vraiment fait la différence."