Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

À l'Union Saint-Gilloise, les joueurs peuvent largement compléter leur salaire grâce à un système de primes mis en place par la direction.

Lors de la phase classique de la Pro League, les joueurs reçoivent par exemple 900 euros pour un match nul et 2.900 euros pour une victoire. En cas de deuxième victoire consécutive, la prime grimpe même à 4.500 euros. Seuls les joueurs titulaires au coup d’envoi peuvent prétendre à ces montants. Pour l’Union, qui a bouclé la phase classique avec 19 victoires et seulement 2 défaites, cela représente des bonus conséquents, écrit Sudinfo.

120.000 euros par joueur en cas de titre

Une place dans le top 6 donne également droit à une prime. Les joueurs de l’Union reçoivent 12.000 euros pour leur qualification en Champions' Play-offs.

En Coupe de Belgique, les primes augmentent progressivement. Une victoire en seizièmes de finale rapportait 1.500 euros, 2.100 euros en huitièmes, 4.200 euros en quarts de finale et 7.500 euros en demi-finales. Là aussi, seuls les titulaires bénéficient de ces bonus.

Burgess, Mac Allister… jusqu’à 170.000 euros en plus

C’est toutefois en Ligue des champions que les primes sont les plus importantes. Les joueurs reçoivent 10.000 euros pour un point pris et 30.000 euros pour une victoire. Grâce à trois succès de prestige durant leur parcours européen, notamment contre le PSV Eindhoven et Galatasaray, les montants perçus ont rapidement grimpé.



Pour un titulaire régulier comme Christian Burgess, Kevin Mac Allister ou Adem Zorgane, l’ensemble des primes déjà accumulées pourrait approcher les 170.000 euros. En cas de titre en Belgique, une prime supplémentaire de 120.000 euros par joueur viendrait encore s’y ajouter.