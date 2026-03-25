Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

Anderlecht s'intéresse à un jeune joueur du Borussia Dortmund, Elias Benkara (18 ans). Il évolue actuellement avec l'équipe B du club en quatrième division.

Elias Benkara s’apprête à faire un choix important pour la suite de sa carrière. Le défenseur de 18 ans, dont le contrat avec le Borussia Dortmund arrive à échéance, n’a toujours aucune certitude concernant son avenir.

Dortmund souhaiterait conserver son défenseur central d’1,93 m. Des discussions sont en cours autour d’une prolongation de contrat, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Selon le Bild, Elias Benkara souhaite avant tout être fixé sur son avenir et obtenir davantage de clarté concernant ses perspectives avec l’équipe première.

Plusieurs clubs intéressés par Elias Benkara

Dans le même temps, plusieurs clubs suivent attentivement l’évolution du dossier. Le RSC Anderlecht et Feyenoord feraient notamment partie des équipes intéressées et resteraient attentifs à la situation.

Considéré depuis longtemps comme un grand espoir en défense, Elias Benkara a rejoint Dortmund en 2021 en provenance du FSV Mayence 05. Depuis, il a franchi toutes les étapes au sein des équipes de jeunes du club allemand. Cette saison, il s’est imposé comme un joueur important de l’équipe réserve et a déjà semblé tout proche d’un premier match avec les A.



Jusqu’ici, Elias Benkara n’a toutefois pas encore reçu de véritable opportunité avec l’équipe première, un élément qui nourrit forcément ses hésitations. D’autant plus que d’autres jeunes joueurs, comme Luca Reggiani, ont déjà eu leur chance et ont depuis prolongé leur contrat. International algérien, Elias Benkara est par ailleurs vu comme un joueur capable de s’installer à terme au plus haut niveau.