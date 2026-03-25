Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat avait eu une attitude déplacée à l'encontre du corps arbitral après la défaite de Charleroi contre Bruges, le 1er mars dernier. Il a été sanctionné.

Le rapport de l'arbitre Bert Verbeke décrivait ainsi un incident entre Mehdi Bayat et le quatrième officiel, Simon Bourdeaud'hui. L'administrateur-délégué du Sporting Charleroi aurait bousculé le 4e arbitre dans le dos et aurait fait une remarque cynique.

Le résultat du match était très frustrant pour les Zèbres puisque le Club de Bruges avait inscrit le 1-2 à la 100e minute de jeu au terme d'un très long temps additionnel. Mehdi Bayat s'est défendu en affirmant que son geste et ses propos avaient été mal interprétés.

Mehdi Bayat suspendu pour une journée

Bayat aurait également déclaré à la suite du match que "la rencontre aurait pu se dérouler très différemment si le corps arbitral avait su faire preuve de plus de maturité", rapporte le Nieuwsblad. Pour cette attitude, le dirigeant carolo a été suspendu.

Le Comité disciplinaire a en effet infligé un match de suspension à Mehdi Bayat, qui ne pourra donc pas tenir de rôle officiel lors de la prochaine rencontre. Il reçoit également un match de suspension avec sursis, et une amende de 1500 euros.



Le Sporting Charleroi et Mehdi Bayat peuvent toujours se porter en appel de cette décision. Dans le cas contraire, c'est lors du déplacement à Westerlo que Mehdi Bayat devra être absent.