Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

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Photo: © photonews
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La saison de Danylo Sikan semble terminée. L'attaquant ukrainien est victime d'une pubalgie et devrait se faire opérer.

C'est ce qu'on risque bien de pouvoir appeler un flop. Danylo Sikan (24 ans) est arrivé cet hiver au RSC Anderlecht en provenance de Trabzonspor contre 4 millions d'euros, un montant loin d'être anecdotique pour un attaquant qui avait marqué... un but en 13 matchs de championnat cette saison en D1 turque.

L'Ukrainien était donc entouré de doutes, qu'il n'est pas parvenu à lever lors de ses 5 apparitions en championnat : aucun but, et une maladresse qui ne fera pas oublier celui qu'il devait remplacer, à savoir Luis Vazquez.

Sikan forfait jusqu'en fin de saison ? 

Pire : quelques semaines après son licenciement, Besnik Hasi révélait qu'il était loin d'avoir validé le profil de Danylo Sikan, déjà proposé l'été dernier au Sporting : "Je n'en voulais pas, ni l'été passé, ni cet hiver, jamais", assénait Hasi.

Et alors qu'il était absent le week-end dernier face au Cercle de Bruges, blessé, il semblerait que Sikan... pourrait déjà avoir disputé ses dernières minutes de la saison le 28 février contre OHL. Het Laatste Nieuws affirme en effet que l'attaquant ukrainien souffre d'une pubalgie et se rapproche d'une opération.

Nous vous apprenions un peu plus tôt dans la journée que Danylo Sikan faisait face à deux options : une opération après la saison en cours, qui lui permettrait d'aider le RSCA (sur une jambe) durant les Playoffs, ou passer sur le billard dès maintenant et être forfait jusqu'en fin de saison.

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

C'est cette dernière option, affirme HLN, qui pourrait bien être privilégiée par Anderlecht, ce qui s'explique par le fait que Sikan a peu amené sur le plan sportif sous Jérémy Taravel. Un investissement bien peu rentable... 

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