🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

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Photo: © photonews

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L'attaquant d'Anderlecht Mihajlo Cvetković a inscrit un superbe but avec la sélection serbe U19 ce mercredi.

Lors d’un match de qualification pour l’Euro U19 face à l’Angleterre, remporté 0-2 par la Serbie, Mihajlo Cvetković a trouvé le chemin des filets depuis un peu plus loin que la ligne médiane. Une tentative aussi audacieuse que spectaculaire, qui a fini au fond.

Le Serbe est considéré comme l’un des grands talents offensifs d’Anderlecht. Le club bruxellois l’a recruté en pensant à l’avenir, mais l’attaquant commence déjà à se montrer décisif.

Mihajlo Cvetković a marqué depuis le milieu de terrain

Le week-end dernier, il avait déjà trouvé la faille contre le Cercle de Bruges. "Si je m’attendais à jouer autant ici ? Oui, car c’est précisément pour cela que je suis venu", avait déclaré le joueur après la rencontre.

Il impressionne par sa technique, son sens du but et son engagement sans relâche. Avec des réalisations comme celle-là, il montre aussi qu’il peut se révéler dangereux de loin, un atout qui le rend encore plus intéressant dans le profil d’un attaquant moderne.

À Anderlecht, on espère désormais qu’il poursuivra sa progression. Il est d'ailleurs plus souvent aligné sur le flanc gauche qu'en numéro neuf, son poste théoriquement principal : "Peu importe l’endroit où l’on me place, j’y jouerai avec plaisir. Et je reste malgré tout proche du but."

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