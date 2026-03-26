Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli écope d'un match de suspension après son carton rouge reçu face à l'OL dimanche.

L'entraîneur de l'AS Monaco s'était exprimé en conférence de presse sur cette expulsion : "Mon carton rouge (à la 90e minute) n'a rien à voir avec l'arbitrage. J'ai eu une réunion avec les arbitres après le match pour comprendre l'exactitude de cette expulsion. La raison est une altercation avec l'analyste vidéo du banc opposé, qui est venu me provoquer. J'ai eu une réaction un peu... et j'ai été sanctionné pour ça.

Ma réaction qui amène ce rouge est après le geste du joueur de Lyon. La faute de Tagliafico me fait sortir de mes gonds. C'est l'intégrité de mon joueur, je suis paternel, je n'aime pas. Et avant ça, il y a le coup de tête (de Tagliafico) sur Maghnes (5e)," avait-il conclu.

Une suspension d'un match

L’assistant de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, qui avait, lui aussi, écopé d'un carton rouge, reçoit la même sanction que Sébastien Pocognoli. Ils seront tous les deux suspendus pour un match.

La commission de discipline de la LFP précise qu'une suspension d'un entraîneur est "un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles."



Expulsé en toute fin de match, Nicolás Tagliafico a, quant à lui, écopé de trois rencontres de suspension. L'AS Monaco s'était finalement imposé sur le score de 1-2 en terre lyonnaise, permettant à Sébastien Pocognoli et ses hommes de poursuivre leur belle série de six succès de suite en Ligue 1.