C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

Le Standard commence déjà les grandes manoeuvres en vue de la saison prochaine. Bruny Nsimba, libre en fin de saison à Dender, est le premier transfert du Matricule 16 pour 2026-2027.

Il n'aura pas manqué grand chose au Standard, cette saison, pour se hisser dans le top 6 et disputer les Playoffs. Sur le plan purement mathématique, les Rouches avaient même encore une chance de se qualifier lors de la 30e et dernière journée, mais si c'était proprement impossible.

Ce qu'il aura manqué au fil de la saison, par moments, c'était un buteur. Et le Standard tient déjà un renfort offensif en vue de la saison 2026-2027 : comme on le pressentait, Bruny Nsimba (25 ans) est le premier transfert estival du club.

Un accord a en effet été trouvé entre l'attaquant, libre en juin prochain, et le Standard pour un contrat de trois ans, comme l'a annoncé le Matricule 16 sur son site officiel. Bruny Nsimba arrive donc gratuitement à Sclessin.

Un renfort gratuit pour le Standard

Cette saison, Bruny Nsimba a disputé 28 matchs, inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives pour le FCV Dender - un beau total au sein d'une équipe qui aura été lanterne rouge presque toute la saison. Il était arrivé à Dender en 2023, quand le club évoluait encore en Challenger Pro League. Là-bas, il a connu Vincent Euvrard, depuis devenu T1 du Standard.

"En fin de contrat en juin 2026 à Dender, il était apprécié par Vincent Euvrard, son ancien entraineur, et suivi depuis de longs mois par notre Directeur Sportif. Notre club a officiellement prévenu le FCV Dender EH de notre intérêt. Un accord a été trouvé ce mercredi qui permettra à Bruny Nsimba de nous rejoindre dès le début de la préparation de la saison 2026-2027.



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En attendant, le joueur mettra tout en œuvre pour aider son club actuel à éviter la relégation en Challenger Pro League", lit-on sur le site officiel du Standard. On a désormais hâte de la connexion Rafiki-Nsimba, qui ravira tous les fans du Roi Lion.