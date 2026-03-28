Axel Witsel y croit : "Ce ne serait pas un énorme choc si la Belgique remportait la Coupe du monde mais..."

Les Diables Rouges se préparent pour la Coupe du monde avec des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. Axel Witsel peut se targuer de compter bon nombre de tournois disputés avec notre génération dorée. Quand il parle, on l'écoute volontiers. Jusqu'où la Belgique peut-elle aller ?

Axel Witsel est heureux d'être de la partie. Comme personne, il sait ce qu'il faut pour réussir un bon tournoi. "Pour commencer, il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Au-delà des qualités individuelles, je pense qu'une atmosphère positive et une bonne dynamique de groupe sont cruciales lors d'un grand tournoi".

"Avec la préparation en amont, on est ensemble pendant six semaines : c'est long et ce n'est pas toujours simple. Il est donc extrêmement important d'avoir une bonne ambiance", poursuit-il à notre micro.

L'esprit de groupe, la base de tout

Le Liégeois a désormais 37 ans et veut profiter à fond avec les Diables Rouges : "Je dirais aux plus jeunes d'en profiter au maximum, parce que ça passe très vite. Si j'ai de la chance, ce sera peut-être mon septième grand tournoi, mais tout est allé incroyablement vite. Il faut vraiment tirer le meilleur de ces moments".

Witsel ne manque pas d'ambition : "Quand on commence un tournoi, l'objectif est d'aller au bout". Mais il regarde la réalité en face quant à la qualité intrinsèque du groupe : "Il ne faut pas se mentir. On sait que la France, par exemple, peut aligner quatre équipes. S'ils en alignent trois et que tu les appelles A, B et C, tu ne sais même pas laquelle est la plus forte. Il y a aussi d'autres pays qui sont plus forts que nous aujourd'hui, comme l'Espagne et l'Argentine".

Les Diables pas parmi les favoris du Mondial

La Belgique peut-elle rêver de l'exploit ? Où se situer ? Pour Witsel, rien n'est impossible : "Nous ne sommes pas favoris. Ce ne serait pas un énorme choc si nous gagnions la Coupe du monde, mais ce serait une surprise. Il faut être honnêtes. Parce que même en 2018, nous n'y sommes pas arrivés".



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"Il y a toujours quelques surprises dans une Coupe du monde. Tout dépend de la forme du moment, et d'un peu de chance aussi". Jusqu'où la Belgique doit-elle viser, alors ? " Le minimum doit être les quarts de finale".