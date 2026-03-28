🎥 La tradition a été respectée : le bizutage de Nathan De Cat et Lucas Stassin en clin d'oeil à Rudi Garcia

Lucas Stassin et Nathan De Cat font partie des petits nouveaux chez les Diables Rouges. Comme le veut la tradition, ils ont poussé la chansonnette.

L'un a connu l'honneur d'une première sélection chez les Diables de sa première saison en D1A, sans même passer par les U19 ou les U21, l'autre a dû un peu plus attendre : Nathan De Cat et Lucas Stassin vivent actuellement des moments qui comptent dans une carrière.

Les deux joueurs prennent leur marque de l'autre côté de l'Atlantique, apprenant à connaître un rythme qu'il n'ont encore jamais dû soutenir en club. Ils ont également découvert une tradition en sélection.

Joueurs affirmés, chanteurs timides

Comme le veut la coutume, ils ont été invités à passer en mode karaoké devant tout le groupe en reprenant une chanson de leur choix dans le restaurant de l'hôtel Waldorf Astoria d'Atlanta, où les Diables résident en marge de leur rencontre face aux Etats-Unis.

Pour encore un peu plus séduire Rudi Garcia, les deux hommes ont choisi une chanson relative à Paris pour rappeler à notre sélectionneur sa douce France, comme en témoigne la vidéo filmée par Zeno Debast.

Si les fauteuils de The Voice ne se seraient sans doute pas retournés, Nathan De Cat et Lucas Stassin sont en tout cas déterminés à faire parler d'eux d'une autre manière que pour leurs prestations musicales. Plus que pour leurs cordes vocales, c'est pour leurs pieds qu'ils ont fait le voyage.