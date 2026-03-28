Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

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Les Etats-Unis attendent la Belgique de pied ferme. Sacha Kljestan passe les troupes américaines en revue.

Ancien milieu de terrain chéri par les supporters d'Anderlecht, Sacha Kljestan travaille actuellement pour la MLS. Il ne devrait pas être présent au match de ce soir, d'autant plus que Romelu Lukaku, son ancien coéquipier au Sporting est absent. Le seul qui pourrait le convaincre se trouve dans le staff belge.

"Le match se joue à Atlanta et, pour l'instant, je n'ai rien prévu. À moins qu'un ami ne m'appelle. Je sais que David Steegen travaille désormais pour la fédération belge. S'il me passe un coup de fil, peut-être que je sauterai dans l'avion", rigole-t-il, interrogé par La Dernière Heure.

Un beau test pour la team USA

Pour les États-Unis, cette préparation à la Coupe du Monde disputée à domicile est très importante : "L'équipe va affronter la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et le Sénégal d'ici au Mondial. Quatre des dix meilleures équipes du monde. Ce sont des tests extraordinaires. Mais, l'essentiel, c'est que le sélectionneur trouve ses certitudes".

"En six mois, il a relevé le niveau d'exigence et instauré une discipline qui manquait. Les attentes sont immenses. Et quand je vois la qualité de certains joueurs, je suis très enthousiaste. En Serie A, nous avons deux des meilleurs joueurs du championnat : Christian Pulisic à l'AC Milan et Weston McKennie à la Juventus. Quand vous avez ce type de talent, vous pouvez viser haut", poursuit Kljestan.

Lire aussi… LIVE : Suivez USA - Belgique en direct commenté (20h30)
Mais Pochettino ne pourra pas compter sur un noyau au complet : "Deux cadres sont absents. Sergiño Dest, qui joue au PSV Eindhoven et qui est passé par l'Ajax et Barcelone, a énormément de talent. Et Tyler Adams, le numéro 6 de Bournemouth, fait tout le travail de l'ombre. Il court, il tacle, il dirige. Ce sera probablement le capitaine de l'équipe à la Coupe du monde".

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