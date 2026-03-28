Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"
Photo: © photonews

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Les Diables s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la rencontre amicale face aux États-Unis, un défi intéressant pour une équipe en pleine construction. En tant qu'ancien, Axel Witsel est idéalement placé pour jauger les jeunes.

À 37 printemps, Axel Witsel fait désormais partie des anciens de l'équipe. Il a été un visage familier de la Génération dorée, mais il a aussi son rôle sous Rudi Garcia. Comment reste-t-il aussi affûté ?

"Il faut prendre soin de son corps: avant comme après les entraînements", confie-t-il à Sporza. "Bien récupérer, bien manger, bien dormir. Depuis mes 24 ans, j'y fais très attention", poursuit l'ancien milieu du Standard.

Witsel évoque de De Cat, Godts et Stassin

Côté jeunesse, des nouveux visages ont intégré le groupe. On pense aux nouveaux venus Nathan De Cat, Mika Godts et Lucas Stassin. Ils vont vivre leur baptême du feu avec les Diables aux États-Unis. Comment Witsel les juge-t-il ?

"J'ai vu et parlé avec Nathan, Mika et Lucas tous les trois", dit-il à propos du trio. "Ce sont de bons joueurs. Nathan ne parle pas beaucoup, il n'a que 17 ans et il est un peu timide. Mais on voit clairement que les jeunes d'aujourd'hui sont bien mieux et plus rapidement préparés qu'à mon époque."

Lire aussi… LIVE : Suivez USA - Belgique en direct commenté (20h30)
De son côté, Witsel veut tirer le maximum de ce qu'il lui reste en équipe nationale : "Je ne resterai plus des années, donc je veux en profiter au maximum. Un peu comme au tout début."

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