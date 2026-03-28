Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

Kevin De Bruyne se sent très bien et semble prêt à jouer un rôle cléchez les Diables. Sa blessure lui a fait prendre conscience qu'il est déterminé à travailler très dur pour continuer à jouer le plus longtemps possible.

Après plus de quatre mois sur la touche, Kevin De Bruyne revit : "Je suis satisfait de la manière dont ça se passe, tout va bien", nous confie-t-il. "Je me sens très bien, les entraînements ne posent aucun problème et les matches que j'ai déjà joués non plus".

Sa lésion du muscle fléchisseur de la jambe lui a encore un peu plus fait prendre conscience de la valeur des dernières années de sa carrière : "Le fait d'avoir été blessé m'a fait réaliser que je veux toujours continuer à travailler dur pour jouer le plus longtemps possible. Ça a été des mois assez longs, mais je me sens bien".

Une rééducation sans histoire

KDB est même rassuré par sa vitesse de récupération : "J'ai eu une bonne rééducation, avec peu de soucis, et tout s'est déroulé comme prévu. Jusqu'ici, j'ai même joué plus que ce que j'avais moi-même imaginé."

L'idée qu'il aille au bout des rencontres contre les États-Unis et le Mexique paraît toutefois peu probable : "Je ne m'attends pas à jouer deux fois 90 minutes. Je ne pense pas que ce soit nécessaire".

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"Ce sont évidemment deux matches amicaux, on arrive tout doucement en fin de saison, mais il y a encore beaucoup de rencontres importantes qui arrivent", conclut KDB, qui s'est montré décisif lors de six des huit matchs qu'il a disputés sous les ordres de Rudi Garcia.