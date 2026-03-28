Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

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Malgré sa montée en puissance avec Monaco, Wout Faes n'a pas été repris chez les Diables. Mais il n'a pas dit son dernier mot pour la Coupe du Monde.

Avec les récentes blessures de Zeno Debast et Arthur Theate, Wout Faes aurait pu avoir une carte à jouer chez les Diables. Plus appelé en sélection depuis le premier rassemblement de l'ère Garcia, il n'est pas revenu dans les bonnes grâces du sélectionneur.

"Mes chances d'être repris pour la Coupe du Monde ? Impossible à dire. Car on ne peut pas lire dans la tête de Rudi Garcia. Si je continue avec Monaco comme je le fais ici et que nous terminons comme nous jouons maintenant, je pense que mes chances seront plus élevées que pour ce rassemblement. Il s'agit de continuer à performer semaine après semaine et de voir ce qu'il se passe", estime-t-il au micro de DAZN.

Faes vise un troisième grand tournoi

Voilà déjà plus de quatre ans qu'il a été appelé chez les Diables pour la première fois : "J'ai vécu la Coupe du Monde 2022, qui n'était malheureusement pas une très bonne expérience. Nous n'avons pas fait un bon tournoi et je n'y ai pas joué", se souvient-il.

"L'Euro 2024 est pour moi un bien meilleur souvenir. C'est mon plus beau en tant que Diable Rouge, car j'ai tout joué, j'ai fait un bon tournoi. La prochaine étape est d'aller à une Coupe du Monde et d'y jouer des minutes. C'est clairement un objectif", assume-t-il.

Wout Faes fait partie de ces joueurs qui ont vécu deux grands tournois avec deux sélectionneurs différents chez les Diables. Bientôt la passe de trois avec Rudi Garcia ? Pour cela, il faudra mettre les bouchées doubles avec Monaco et dégager de la sérénité.

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