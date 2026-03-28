Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"

Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"
Photo: © photonews

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Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur premier match de l'année sur le sol américain. Un amical qui se jouera sous les yeux de Georges Grün.

Les Diables ne sont pas seul à l'hôtel Waldorf Astoria d'Atlanta. Georges Grün y a également posé ses valises depuis vendredi. L'ancien défenseur assistera au match de ce soir, même s'il ne débarque pas dans un rôle d'ambassadeur comme Enzo Scifo a pu le faire lors de la campagne éliminatoire.

"J'arrive de la République dominicaine où j'étais en vacances, explique-t-il à La Dernière Heure. Mon neveu avait remarqué que la Belgique jouait pendant son séjour aux États-Unis. J'ai regardé, les dates correspondaient et il y avait des vols directs de quatre heures jusqu'à Atlanta. Banco".

De belles marques de respect de Vincent Mannaert

L'homme aux 77 caps a été invité à loger dans le même hôtel que le groupe par Vincent Mannaert. "Je ne connais Vincent que depuis peu et totalement par hasard", rigole Grün.

"On était à la même table quand j'étais invité à RAAL - Anderlecht en novembre. Puis, on s'est revu en tribune lors d'Anderlecht - Union quelques jours plus tard. On a bavardé, c'est quelqu'un de très sympa", sourit-il.

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Grün était de la partie lors de la dernière Coupe du Monde aux Etats-Unis, en 1994 : "Les joueurs actuels vont dire que leur grand-mère me connaît".

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