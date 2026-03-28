Un cadre de la génération dorée sans tabou : "J'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli"

Toby Alderweireld a mis un terme à sa carrière l'an dernier. Une carrière qui l'a définitivement mis à l'abri sur le plan financier, même si ses revenus ont été inférieurs à ceux d'autres anciens coéquipiers chez les Diables.

Toby Alderweireld n'a pas seulement montré ses talents de cuisinier dans l'emission 'Komen Eten', diffusée au nord du pays la semaine passée. Sa belle villa a aussi été largement mise en lumière. Et il en est fier.

C'est notamment son transfert au Qatar qui l'a financée. Mais pour quelqu'un qui n'est finalement resté qu'un an à Al-Duhail, il estime avoir parfois été trop catalogué comme quelqu'un parti faire fortune dans le désert. “Bien sûr, l'argent a pesé dans ma décision. Dans ma carrière, j'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli”, confie-t-il à HUMO.

Les Spurs mauvais payeurs

À l'Ajax, il a dû attendre trop longtemps un nouveau contrat, mais à l'Atlético il gagnait, selon ses dires, très bien sa vie. Tottenham, en revanche, n'a pas été à la hauteur de ses attentes financières.

Après son aventure à Al-Duhail, Alderweireld est finalement revenu à l'Antwerp en grande pompe, mais pour un salaire assez bas par rapport à ses standards. Par amour du club plus que pour son portefeuille.

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“Bien sûr, j'ai bien gagné ma vie et je n'ai pas à m'inquiéter financièrement. Mais je n'arrive même pas à la moitié d'un De Bruyne ou d'un Courtois. Je pourrais en être fâché ou jaloux, mais qu'est-ce que ça change ? Parfois, il faut savoir l'accepter”, conclut-il.