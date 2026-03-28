Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

Koni De Winter s'impose de plus en plus à l'AC Milan. Cela doit désormais se traduire par un nouveau statut en sélection.

En début de saison, les 20 millions d'euros payés par l'AC Milan au Genoa ont semblé peser lourd sur les épaules de Koni De Winter, qui n'a été que trois fois titulaire avant la fin du mois de décembre. Mais depuis, il s'est imposé dans l'arrière-garde de Massimiliano Allegri.

Il ambitionne désormais de faire pareil en sélection. Ses cinq premières apparitions chez les Diables (dont quatre sous Rudi Garcia) n'ont toutefois pas été des plus rassurantes. On se souvient notamment de ses quelques signes de fébrilité contre l'Ukraine et le pays de Galles.

Un peu de nervosité

"Les premiers matchs ont été difficiles", avoue-t-il au micro de DAZN. De Winter a son explication : "Lors de tes premières sélections, tu veux être parfait, c'est normal. Tu veux même souvent en faire un peu trop. J'ai eu du mal avec ça. Mais c'est un processus d'apprentissage. J'en garde surtout un sentiment de fierté".

Malgré cela, le Milanais est toujours repris par Rudi Garcia, qui le considère comme l'un des meilleurs joueurs du noyau en matière de jeu aérien. Comme Nathan Ngoy et Brandon Mechele, il a une carte à jouer lors de ce rassemblement, Arthur Theate et Zeno Debast revenant tout juste de blessure.

Une occasion en or de briller avant la Coupe du Monde : "J'espère jouer un rôle important. Mais ce sera avant tout au coach d'en décider. De mon côté, j'essaie de performer au mieux, de donner le maximum, que ce soit pour l'AC Milan ou pour la Belgique", conclut De Winter.



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