Sensation en D1A, Saint-Trond prévoit déjà "une vente record" l'été prochain !

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Saint-Trond aborde les Playoffs avec l'ambition de faire quelque chose de grand. Mais le CEO du club, Takayuki Tateishi, pense déjà au mercato estival.

Saint-Trond est actuellement 3e de D1A, et peut espérer faire quelque chose de grand en Playoffs. On ne parle pas forcément d'un titre, même si mathématiquement, c'est tout à fait faisable, mais bien d'un ticket européen direct qui serait historique pour les Canaris.

De tels résultats ont été rendus possibles grâce à plusieurs joueurs qui font sensation en Jupiler Pro League - et dont on s'attend donc à ce qu'ils soient très demandés l'été prochain. Takayuki Tateishi, le CEO de STVV, en est conscient et compte même bien dessus.

Yamamoto vendu plus cher que Suzuki ? 

"Nous prévoyons de vendre trois ou quatre cadres de l'équipe cet été", reconnaît le Japonais dans un entretien accordé au média The Athletic, qui s'est intéressé au succès surprenant des Canaris cette saison. Un joueur en particulier pourrait rapporter gros à STVV.

"Rihito Yamamoto pourrait partir pour un montant record", assure Tateishi. Yamamoto est le moteur de Saint-Trond au milieu de terrain, et compte déjà 5 buts et 6 passes décisives cette saison. S'il n'a pas encore été repris par le Japon, cela ne saurait tarder.


Le transfert sortant record de STVV jusqu'à présent est Zion Suzuki, vendu 8 millions d'euros à Parme durant l'été 2024. Takayuki Tateishi espère donc toucher encore plus d'argent pour Rihito Yamamoto l'été prochain. Le Canari le mieux évalué sur Transfermarkt reste Keisuke Goto, mais ce dernier appartient bien sûr au RSC Anderlecht. 

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