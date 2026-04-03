Interview Casper Nielsen l'a échappé belle : "Si je jouais au handball, ma carrière serait probablement terminée"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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Casper Nielsen l'a échappé belle : "Si je jouais au handball, ma carrière serait probablement terminée"
Photo: © photonews

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Durant la trêve internationale, Casper Nielsen a pu souffler après avoir joué 90 minutes contre Westerlo. Le médian danois a cependant vu son coéquipier Teddy Teuma sortir sur civière, avant de voir son pays éliminé en finale du barrage d'accession à la Coupe du monde.

C'est une blessure assez inhabituelle pour un footballeur qui a tenu Casper Nielsen éloigné des terrains pendant plus de deux mois. Une fracture du coude occasionnée lors de la deuxième période du déplacement à Charleroi, en janvier, qui lui a valu une première opération.

De retour dans le groupe pour la réception de Westerlo, le médian danois avait joué nonante minutes pour la première fois depuis plus de dix semaines, après quoi il a pu profiter de la trêve internationale pour quelque peu récupérer. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le premier déplacement des Rouches en Europe Play-Offs, à Louvain, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges est revenu sur sa rééducation, qui n'est pas encore terminée puisqu'il sera à nouveau opéré après la saison.

"C'était un enfer pour retrouver une extension totale. Je suis content de ne pas faire du handball, car ma carrière serait probablement terminée. C'était difficile pour moi de revenir en forme. Maintenant, mon bras va mieux. Le coude ne fonctionne pas encore à 100 %, mais j'espère pouvoir régler ça grâce à une prochaine opération prévue après la saison. Plus rien ne marchait dans mon bras, y compris dans mes doigts, donc je suis déjà content d'être ici et de pouvoir dire que ça va mieux."

Casper Nielsen aurait aimé retrouver Teddy Teuma

Pour débuter les Europe Play-Offs, Casper Nielsen aurait pu retrouver son grand ami et coéquipier Teddy Teuma, mais l'international maltais est sorti sur civière face au Luxembourg et pourrait manquer jusqu'à six semaines de compétition.

"On se réjouissait de jouer ensemble parce qu'on a une bonne relation, et les automatismes dans l'équipe ont manqué cette saison. Cela aide quand tu connais très bien tes coéquipiers. Je connais Teddy comme ma poche, on sait tous les deux ce que l'autre attend. C'est quelque chose que l'on aurait pu utiliser, mais c'est déjà arrivé quelques fois cette saison. Et sachez que le club fait tout pour voir ce qu'il peut optimiser, parce qu'il n'y a pas que de la malchance. On essaye de voir ce qu'on peut trouver."

Lire aussi… Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

La désillusion de l'élimination danoise

Durant cette trêve internationale, Casper Nielsen a donc pu souffler, mais a vécu une terrible désillusion devant sa télévision et la défaite aux tirs au but du Danemark face à la République tchèque, synonyme d'absence à la Coupe du monde pour les Danois de Brian Riemer et Casper Nielsen, sélectionné à deux reprises en 2022, mais sans monter au jeu.

"C'est un bon exemple qu'en football, l'équipe avec moins de moyens ou de qualité peut aussi faire de bons résultats. En poules, le Danemark pouvait se qualifier en cas de victoire à domicile contre la Biélorussie, mais a partagé l'enjeu alors que tout le monde au pays se voyait déjà qualifié. Ce sera dur de regarder la Coupe du monde sans le Danemark, d'autant qu'il y aura 48 équipes et pas la nôtre", a conclu Casper Nielsen.

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