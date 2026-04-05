🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

Troisième but pour Luis Vazquez avec Getafe. L'attaquant argentin, prêté par le Sporting d'Anderlecht, a ouvert le score lors de la victoire 2-0 de son équipe face à l'Athletic Bilbao.

À l'aube des Champions Play-Offs, le Sporting d'Anderlecht peine à trouver un attaquant de pointe qui convainque, à tel point que c'est Thorgan Hazard qui a occupé ce poste, avec succès, ces dernières semaines.

Pendant ce temps, Luis Vazquez, prêté par le club bruxellois à Getafe au mois de janvier, s'éclate. L'attaquant argentin a commencé très fort, avec deux buts en trois matchs, avant de rentrer dans le rang, mais de garder sa place de titulaire.

L'avant-centre de 24 ans n'avait plus trouvé le chemin des filets jusqu'à ce dimanche et la réception de l'Athletic Bilbao. Après un quart d'heure de jeu, il a repris un bon centre de la tête, puis a réagi sur le contre du gardien pour pousser le ballon au fond des filets.

Troisième but pour Luis Vazquez avec Getafe

On a un temps cru que l'attaquant prêté par Anderlecht allait marquer le seul but de la rencontre, mais c'était sans compter sur Martin Satriano, qui a doublé la mise en fin de partie.

Luis Vazquez et son équipe de Getafe occupent désormais la huitième place de la Liga avec 41 points, soit le même nombre que le Celta Vigo, virtuellement qualifié pour la Conference League. L'Argentin n'est donc pas loin de décrocher un billet européen avec ses deux clubs. Luis Vazquez a en tout cas montré aux attaquants d'Anderlecht ce qu'ils devaient faire pour battre Bruges ce lundi.



