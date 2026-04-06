C'est fait : le PSV est champion des Pays-Bas et bat un record

Le PSV est champion des Pays-Bas. Le club d'Eindhoven a validé mathématiquement son titre dimanche et entre encore un peu plus dans l'histoire avec le sacre le plus rapide jamais décroché en Eredivisie.

À cinq journées de la fin, il n’y a plus aucun doute : le club d’Eindhoven remporte le titre d’Eredivisie. Et cela pour la troisième fois consécutive.

Le PSV s’est imposé samedi 4-3 dans un match spectaculaire face au FC Utrecht. Le seul regret pour le club est de ne pas avoir pu célébrer le titre grâce à son propre résultat, puisque c’est finalement le faux pas du Feyenoord qui a scellé le sacre.

Le PSV est à nouveau champion des Pays-Bas !

Les Rotterdamois ont fait match nul 0-0 dimanche après-midi contre le FC Volendam, ce qui rend l’écart avec PSV impossible à combler. Feyenoord compte 54 points contre 71 pour le PSV.

Il s’agit du titre le plus rapidement remporté de l’histoire aux Pays-Bas. Les joueurs d’Eindhoven battent leur propre record : lors de la saison 1977/1978, ils avaient été sacrés trois jours plus tard dans l’année.

Les joueurs et le staff seront célébrés mardi, mais un véritable bain de foule est déjà prévu dimanche à Eindhoven. Les supporters ont pu suivre le match de Feyenoord sur écran géant.



