Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

Pour leur entame de Playoffs, les Malinois ont été prendre un point à l'arraché à Gand. Fred Vanderbiest avait le sourire après la rencontre.

Le KV Malines s'en est sorti de toute justesse à La Gantoise. Il a en effet fallu attendre la... 90e+6 pour que les Sang & Or prennent finalement un point à la Planet Group Arena.

Une égalisation cependant somme toute méritée, comme l'a souligné Frédéric Vanderbiest après la rencontre. "C'est dommage de ne pas avoir égalisé plus tôt, parce qu'alors on peut peut-être encore pousser et passer devant. Mais, dans l'ensemble, un nul est peut-être mérité", analyse-t-il.

Après avoir été chercher les premiers Playoffs de son histoire, le KV Malines est donc sur un petit nuage. Mais pas question de se contenter d'être là : les Kakkers veulent jouent un vrai rôle dans cette phase finale.

"Si on prend un point à l'extérieur et qu'on gagne à l'extérieur, on ne sera pas loin du titre", lance Vanderbiest en riant. Ça ferait en effet 20/30 - ce qui ne suffirait pas pour aller chercher le titre, loin de là, mais serait en effet un très beau bilan.

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Le vrai objectif de Malines est d'aller chercher un ticket européen et le coach des Sang & Or sait comment faire : "Il faudra faire la différence à la maison contre Gand, Anderlecht et Saint-Trond. Ce sera un peu plus compliqué contre les autres, qui sont d'un autre calibre", reconnaît-il. "Nous voulons aller chercher le maximum mais avec des objectifs réalistes".