🎥 Les sifflets ont afflué : un ancien de Charleroi surpris en train de s'ambiancer avec les supporters adverses

Chris Bedia est redevenu l'un des hommes en vue du championnat suisse cette saison. Pour le meilleur et pour le pire.

Le 24 janvier 2022, Chris Bedia quittait Charleroi par la petite porte. Remplaçant puis écarté du groupe par Edward Still, l'attaquant ivoirien a dû s'exiler dans le championnat suisse pour retrouver du temps de jeu. Au FC Servette, il s'est complètement relancé.

Après des premiers mois d'adaptation, Bedia a repris confiance avec deux saisons au-dessus de la barre des dix buts sous René Weiler. Cela lui a valu un transfert à deux millions du côté de l'Union Berlin.

Mais l'ancien attaquant des Zèbres n'a jamais réussi à s'imposer en Allemagne. L'Union l'a donc prêté à Hull City, puis chez les Young Boys Berne. Il y réalise une saison canon, avec 15 buts lors des 27 premiers matchs de championnat.

Scène inattendue contre le FC Bâle

Depuis quelques semaines, c'est toutefois un peu plus compliqué devant le but. Le week-end dernier, son entraîneur l'a donc laissé 90 minutes sur le banc à l'occasion du partage spectaculaire (3-3) contre le FC Bâle. Bedia a tout de même bien involontairement réussi à faire parler de lui.

La raison ? Alors que l'Ivoirien s'échauffait le long de la touche, il a été surpris en train de s'ambiancer sur les chants des supporters...du FC Bâle. Alors que les Young Boys étaient menés, l'image n'a pas plu aux supporters visiteurs, qui ont commencé à le siffler. Confus, Chris Bedia ne savait plus où se mettre, réalisant son erreur avec un petit sourire pincé.





