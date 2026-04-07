🎥 Un message à l'Europe : le Bayern maîtrise le Real, Arsenal s'en sort bien à Lisbonne

Les quarts de finale de Ligue des Champions ont débuté ce soir avec deux belles affiches au programme. En voici les résumés.

Candidat toujours aussi affirmé au sacre final, le Bayern de Vincent Kompany passait un fameux test : le déplacement au Real Madrid, finalement négocié avec Harry Kane, retapé et titulaire. Un fameux boost pour les Bavarois, qui ont directement pris les choses en main.

Le Santiago Bernabeù a bien dû le reconnaître : la première mi-temps est à l'avantage des visiteurs, forts de 2,26 expected goals au repos. Et pourtant, il a fallu attendre les dernières minutes du premier acte pour assister à l'ouverture du score.

Mais l'attente valait le coup pour le Bayern, qui a fait mouche sur une superbe action collective conclue par Luis Diaz. La machine était lancée : les hommes de Kompany ont repris la rencontre comme il l'avait laissée, avec un nouveau but des oeuvres de Kane, sur une frappe effleurée par Andriy Lunin (46e, 0-2).



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Le Bayern et Arsenal ont les cartes en main

Dos au mur, le Real a tangué et est à plusieurs reprises passé proche du 0-3. Mais dans l'autre rectangle, Manuel Neuer a également sorti le grand jeu, notamment face à une frappe croisée de Kylian Mbappé. Un duel qui a finalement tourné à l'avantage du Français sur le 1-2, tombé malgré l'intervention de Neuer sur sa ligne.

De quoi redonner des ailes aux Madrilènes, qui ont fait serrer les fesses au Bayern bien plus qu'en première mi-temps. Malgré cette réaction, les troupes de Vincent Kompany repartent de Madrid avec la victoire, c'est bien le Real qui sera dos au mur avant le retour en Bavière.

L'autre rencontre s'est avérée plus fermée entre le Sporting Lisbonne (sans Zeno Debast) et Arsenal (avec Leandro Trossard). La première mi-temps n'a accouché que d'une seule occasion franche. Mais quelle action pour réveiller tout le monde, avec une passe laser de l'extérieur du pied pour ouvrir la défense d'Arsenal, une reprise spontannée et un réflexe étourdissant de Raya pour repousser le ballon sur sa latte du bout des doigts.

La deuxième mi-temps a été du même accabit, avec une domination territoriale d'Arsenal mais quelques occasions plus franches pour le Sporting. Et pourtant, les Portugais sont repartis bredouilles. La faute à la promenade de Kai Havertz, qui a totalement échappé à la vigilence de la défense locale pour faire la différence avant le match retour à Londres (90+1e, 0-1).