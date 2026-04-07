Accident mortel et délit de fuite en prime : un ancien de Pro League face à des années de prison

Accident mortel et délit de fuite en prime : un ancien de Pro League face à des années de prison
Photo: © photonews

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Il y a quelques années, Kader Keita évoluait à Westerlo. Il évolue aujourd'hui en Roumanie mais risque d'y finir en prison.

En 2019, Kader Keita avait rejoint Westerlo en provenance de la réserve de Lille. Après une cinquantaine de matchs en D1B, il avait été prêté au FC Sion, puis définitivement prêté à Sivassor.

Le milieu de terrain de 25 ans est aujourd'hui actif au Rapid Bucarest, en première division roumaine. Il est nénmoins dans la tourmente, risquant une longue peine de prison après un accident de la route mortel.

Homicide involontaire et délit de fuite pour Kader Keita ?

Le joueur a percuté une femme de 67 ans le mois dernier. Cette dernière traversait sur un passage pour piétons. Keita aurait ensuite pris la fuite, un élément évidemment plus qu'aggravant.

C'est un véritable drame qui s'est joué : la victime était grièvement blessée et a finalement succombé à ses blessures après avoir été plongée dans le coma.  Le joueur peut être poursuivi pour coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort.


Keita pouvait jusqu'ici jouer sous contrôle judiciaire, il risque maintenant lors une lourde peine d'emprisonnement. România TV évoque deux à sept ans de prison.

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