Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

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Légèrement blessé, Diego Moreira a manqué la trêve internationale mais conserve de vraies chances de disputer la Coupe du Monde. Et le Racing Strasbourg pourrait bien se frotter les mains en fin de saison !

Diego Moreira (21 ans) a rejoint le RC Strasbourg en 2024, en provenance de l'autre club de Todd Boehly, Chelsea. Après avoir reçu peu d'opportunités chez les Blues et avoir été prêté à Lyon, le Belgo-Portugais s'est épanoui en Alsace où il est devenu titulaire à part entière.

Cette saison, Diego Moreira a confirmé, et compte déjà 3 buts pour 5 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1 (4 et 7 toutes compétitions confondues). Un peu à la surprise générale, Moreira, international portugais en équipes de jeunes depuis 2019, est également revenu dans le giron belge et a été sélectionné par Rudi Garcia en juin dernier pour la première fois. 

Diego Moreira vers le Borussia... ou de retour à Chelsea ? 

Actuellement blessé, le latéral gauche de Strasbourg a manqué la dernière trêve internationale. Mais sa cote reste très élevée, et selon Florian Plettenberg, journaliste réputé fiable écrivant pour Sky Germany, il serait suivi par le Borussia Dortmund.

D'après Plettenberg, Moreira envisagerait un départ l'été prochain, et les Schwarzgelben seraient l'un des clubs intéressés par son profil très polyvalent. Mais le Diable Rouge est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt... et Strasbourg pourrait en demander entre 30 et 40 millions.

Autre obstacle pour un départ vers la Bundesliga : Chelsea disposerait d'une option de rachat très avantageuse - ce qui ne serait pas étonnant puisqu'un tel transfert impliquerait en quelque sorte de faire passer Diego Moreira "d'une poche à l'autre" de Todd Boehly. 

S'il a manqué la dernière trêve internationale, Moreira conserve de vraies chances d'être de la partie en mai prochain à la Coupe du Monde s'il termine bien la saison avec Strasbourg. Son profil est en effet assez unique pour Rudi Garcia. Une telle sélection augmenterait encore sa valeur marchande. 

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