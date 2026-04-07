Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions

Place aux quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce mardi, le Bayern Munich de Vincent Kompany se rendra au Real Madrid, tandis que le Sporting CP de Zeno Debast recevra l'Arsenal de Leandro Trossard.

Après la première journée des Play-Offs, terminée ce lundi, cap sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, cette semaine. Avec, comme prévu, de très belles affiches au programme.

Vincent Kompany sera notamment confronté à l'un de ses plus grands défis depuis son arrivée sur le banc du Bayern Munich. Impressionnants en championnat, les Bavarois se frottent à l'ogre de la compétition : le Real Madrid, qui n'a fait qu'une bouchée de Manchester City au tour précédent.

Un match aller au Santiago Bernabéu que ne disputera pas Thibaut Courtois, toujours blessé. C'est donc Andriy Lunin qui le remplacera, tandis que le Diable Rouge espère être rétabli pour le match retour.

Courtois encore absent, Debast contre Trossard à Lisbonne

Rudi Garcia aura cependant de quoi s'occuper, ce mardi soir. Dans le même temps, c'est un duel entre deux de ses joueurs qui aura lieu à Lisbonne, puisque le Sporting CP de Zeno Debast reçoit l'Arsenal de Leandro Trossard.

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Après son incroyable remontée contre Bodo/Glimt au tour précédent, le club portugais croise l'un des favoris de la compétition, leader de la Premier League, qui a toutefois dû fermement batailler pour éliminer le Bayer Leverkusen. Deux affiches très intéressantes, dont le coup d'envoi aura lieu dès 21h00 ce mardi soir.