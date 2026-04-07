Pas de penalty contre l'Union ? Jonathan Lardot nuance la charge de Kevin Mac Allister

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Photo: © photonews
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La fin de match entre l'Union et Saint-Trond a été marquée par la charge de Kevin Mac Allister sur Kaito Matsuzawa. Jonathan Lardot est revenu sur cette phase contestée.

Quand Kevin Mac Allister est arrivé à pleine vitesse sur Kaito Matsuzawa dans le rectangle unioniste, Saint-Trond s'apprêtait déjà à fêter le penalty obtenu. Sauf qu'Erik Lambrechts n'a pas bronché, faisant signe de continuer à jouer. Sans se faire appeler par le VAR.

Une décision qui a provoqué la colère des Canaris, qui s'estiment privés d'un penalty clair. Jonathan Lardot comprend leur déception :  "Je n'aurais eu aucun problème à ce que l'arbitre de terrain prenne la décision de siffler penalty", explique-t-il sur DAZN.

Pas une erreur claire ?

Le patron de l'arbitrage belge aurait d'ailleurs lui-même sifflé penalty. Mais alors pourquoi le VAR n'est-il pas venu appeler Erik Lambrechts à revoir la phase ? C'est là que les Romains s'empoignèrent : "Selon certains angles, il s'agit d'une charge à l'épaule réglementaire. Même à l'UEFA ou à la FIFA, il n'y a pas d'unanimité. On est dans la fameuse zone grise".

Wouter Vrancken avait fulminé en conférence de presse, rapportant que Lambrechts lui avait expliqué que le VAR ne disposait pas des angles adéquats pour confirmer une clear error. Un élément confirmé par Jonathan Lardot.

Lire aussi… Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

"L'arbitre vidéo doit amener des preuves tangibles à l'arbitre principal. Ici, il y a un angle de vue convaincant, mais aussi un autre angle qui l'est beaucoup moins". La zone grise était donc particulièrement grise.

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