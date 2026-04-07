Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

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Le Racing Genk a conservé la première place des Europe Play-Offs grâce à sa victoire sur la pelouse de l'Antwerp, vendredi soir. Autre bonne nouvelle pour les Limbourgeois : Nicky Hayen pensait avoir perdu un titulaire sur blessure, mais il n'en est rien.

C'est, notamment, grâce à un doublé de Daan Heymans que le Racing Genk s'est imposé sur la pelouse de l'Antwerp, vendredi soir, en ouverture des Europe Play-Offs.

Les Limbourgeois ne sont cependant pas rentrés indemnes de leur déplacement au Bosuil. En fin de rencontre, Yaimar Medina a dû être remplacé par nécessité après la charge assez violente de Yuto Tsunashima.

Un coup important reçu par le défenseur latéral de formation, qui évoluait un cran plus haut que d'habitude pendant cette rencontre. Mais Nicky Hayen, qui craignait logiquement le pire au coup de sifflet final, peut être rassuré.

Plus de peur que de mal pour Yaimar Medina et Genk

Selon les informations de nos confrères du Belang van Limburg, la blessure de Yaimar Medina n'est pas trop importante. L'Équatorien a suivi un programme individuel ce lundi, mais rejoindra le groupe dans la semaine.


Le joueur de 21 ans sera donc en mesure de tenir sa place lors de la réception de Louvain, dimanche après-midi. Une rencontre, face au dernier de ces Europe Play-Offs, que Genk devra impérativement gagner compte tenu de la rencontre entre le Standard et Westerlo, les deux principaux concurrents des Limbourgeois.

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