Plus sur le terrain depuis décembre : Sébastien Dewaest tranche dans le vif chez les Francs Borains

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Sébastien Dewaest raccrochera les crampons à la fin de la saison. Les Francs Borains l'ont officiellement annoncé.

Avec ses plus de 400 matchs professionnels (dont 30 de Coupe d'Europe), Sébastien Dewaest est la caution expérience par excellence des Francs Borains. Il n'a toutefois plus joué depuis le mois de décembre.

Freiné par quelques soucis physiques, l'ancien défenseur de Charleroi et de Genk va arrêter les frais. Cette saison sera sa dernière dans le monde pro, comme l'ont expliqué les Francs Borains.

Dewaest fêté samedi par les Francs Borains

En fin de contrat dans le Borinage, Sébastien Dewaest ne prolongera donc pas l'aventure et fera des Francs Borains son dernier club, avant d'entamer sa reconversion à bientôt 35 ans.

Dewaest laisse derrière lui une carrière pleine de hargne, de duels au coude à coude et d'interventions pleines de personnalité. Felice Mazzù en avait d'ailleurs plusieurs fois fait son capitaine. Il compte également deux expériences à l'étranger, à Toulouse ainsi que dans le championnat chypriote.

Pour lui dire au revoir, les supporters se donneront rendez-vous ce samedi 11 avril pour le match des Francs Borains contre les U23 de Genk (coachés par son ancien coéquipier...et entraîneur Igor De Camargo) pour une mise à l'honneur.

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