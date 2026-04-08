L'accord est presque bouclé : une prolongation qu'Anderlecht attendait depuis des mois se précise

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Anderlecht travaille à la prolongation de contrat de Colin Coosemans. Le dossier a évolué dans le bon sens, un accord serait imminent.

Malgré l'absence de directeur sportif, Anderlecht doit avancer sur plusieurs dossiers chauds. Thorgan Hazard arrive en fin de contrat, des cadres comme Colin Coosemans et Ludwig Augustinsson arrivent dans la dernière année de leur bail.

Gardien et capitaine des Mauves, Coosemans était en discussion avec la direction, mais les pourparlers avaient été mis au frigo pendant plusieurs mois. Mais sans avancée concrète, le Sporting se devait d'avoir des alternatives et avait donc une liste de cibles sous la main.

Mais elle ne sera sans doute pas nécessaire. Alors que Coosemans envisageait un départ sans proposition concluante, les deux parties ont fini par renouer le contact durant l'hiver.

Vers une prolongation de Coosemans

Cette fois, les discussions avancent dans le bon sens. Tout le monde semble cette fois sur la même longueur d'onde,  La Dernière Heure rapporte même qu'un accord est imminent.


Kenneth Bornauw, et son adjoint Thibault Dochy avancent donc tant bien que mal malgré l'absence de directeur sportif. Thorgan Hazard suivra-t-il après la prolongation du capitaine ? Les deux hommes ont le même âge mais sont soumis à un contexte différent, ne fût-ce que du fait de leur position.

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