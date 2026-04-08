Où en serait-il aujourd'hui ? Quand Moussa Diarra avait l'occasion de rejoindre Vincent Kompany

Moussa Diarra est l'une des rares satisfactions du mercato hivernal d'Anderlecht. Il était autrefois dans le viseur de Vincent Kompany.

Cet hiver, Moussa Diarra avait besoin de se relancer. L'international malien ne jouait plus. Anderlecht connaissait son besoin de retrouver du rythme après un début de saison difficile, marqué par quelques soucis entre le joueur et son entraîneur, qui ne l'ont pas aidé à s'installer dans l'équipe.

"Je ne veux pas cracher sur Alaves, je m'entends encore bien avec tout le monde dans le club. Mais c'est vrai qu'il y a eu un incident entre moi et le coach, qui n'est déjà plus au club. Ça ne se passait pas bien entre nous", explique Diarra à La Dernière Heure.

Le courant passe mieux avec Jérémy Taravel : "Je m'entends très bien avec lui, il me comprend. Et qui plus est, c'est un Parisien comme moi. Il m'a dit d'où il vient exactement. Ce n'est pas que je ne l'écoutais pas, mais j'ai oublié", rigole-t-il.

Alavès plutôt que Burnley

Où en serait-il s'il avait répondu à l'appel de Vincent Kompany ? Au lieu de rejoindre Alavès, il avait l'opportunité de rejoindre Burnley, où Kompany le voulait, juste avant de partir au Bayern. Mais Diarra n'y a pas donné suite.



"Honnêtement, il y avait beaucoup de clubs : j'étais un joueur libre et je ne coûtais donc rien, on sortait de l'Europa League avec Toulouse, j'avais joué la CAN. Je ne vais pas vous mentir, mais Burnley ne figurait pas dans ma short list", explique le joueur.

