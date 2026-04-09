Hans Vanaken fait déjà une déclaration claire sur son avenir : "Ca, jamais"

Hans Vanaken est tout proche de prolonger son contrat au Club de Bruges. Les discussions iraient dans le bon sens, mais par la suite, une fin de carrière sera probablement proche.

Simon Mignolet arrêtera sa carrière après cette saison, à l'âge de 38 ans. Dès lors, la question s'est brièvement posée de savoir ce que ferait Hans Vanaken dans les saisons à venir. Lui souhaite prolonger à Bruges, et les discussions iraient dans la bonne direction.

Quel avenir pour Hans Vanaken ?

Tout indique que nous verrons encore Vanaken sur la pelouse du Jan Breydel après la saison prochaine, et même pour longtemps. Et, par la même occasion, la probabilité de voir le Diable Rouge porter un jour le maillot d'un autre club diminue un peu plus.

Reste une question : que fera-t-il après sa carrière ? Hans Vanaken a également été interrogé à ce sujet par DAZN et a tout de même laissé entrevoir quelques éléments. Surtout en ce qui concerne une éventuelle reconversion en dehors du terrain, comme entraîneur ou dans un staff.

Hans Vanaken ne deviendra pas entraîneur

"Entraîneur plus tard ? Non, certainement pas. Je suis assez sûr que ça ne sera jamais le cas. Je n'ai pas ce sentiment en moi d'avoir envie de le devenir un jour. Cela ne me dit pas grand-chose", a déclaré Vanaken dans un entretien avec DAZN à propos de son avenir.



Une déclaration assez étonnante tant les joueurs du profil de Hans Vanaken, joueur à l'intelligence au-dessus de la moyenne, sont souvent de très bons coachs. Mais Mignolet, lui, se dirige aussi vers un rôle de dirigeant plutôt que d'entraîneur.