Incroyables cadeaux, liesse totale et ambitions : Joris Kayembe se livre : "Nous sommes des héros nationaux"

Incroyables cadeaux, liesse totale et ambitions : Joris Kayembe se livre : "Nous sommes des héros nationaux"
Photo: © photonews
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C'est une semaine de folie qu'ont vécus les joueurs de la République démocratique du Congo, qualifiés pour leur première phase finale de Coupe du monde en 52 ans. Joris Kayembe raconte les scènes de liesse à Kinshasa et aborde l'ambition de la RDC au Mondial.

Avec Matthieu Epolo ou encore Noah Sadiki, Joris Kayembe a marqué l’histoire de la République démocratique du Congo en qualifiant le pays pour la Coupe du monde, pour la première fois depuis 52 ans. Une qualification qui a provoqué des scènes inédites dans le pays, où le 1er avril est désormais un jour férié.

La joie était sans limite. Les Léopards ont été accueillis en héros et ont reçu des récompenses exceptionnelles du président Félix Tshisekedi, comprenant un million d’euros, une voiture et une maison. Kayembe a en outre été fait "Chevalier de l’Ordre national", comme le reste de ses coéquipiers.

L’accueil dans la capitale, Kinshasa, a été impressionnant. "Dans un bus ouvert, nous avons mis cinq heures pour parcourir les vingt kilomètres de l’aéroport au Palais du Peuple", confie le défenseur du Racing Genk dans les colonnes du Belang van Limburg. "Trois à quatre millions de personnes étaient le long du parcours et beaucoup pleuraient. Nous sommes maintenant de vrais héros du peuple."

Joris Kayembe accueilli comme un héros national au Congo

Le chemin sportif vers la Coupe du monde n’a pas été de tout repos. Le Congo a dû se battre lors des barrages africains face à des équipes comme le Nigeria et le Cameroun, pour finalement remporter le duel décisif contre la Jamaïque.

Selon Kayembe, ce succès n’est pas le fruit du hasard. "Le fait que nous jouions si bien aujourd’hui est dû au travail structuré de la fédération. Le sélectionneur Sébastien Desabre a tout mis en place. Tout a été professionnalisé."

La RDC veut se montrer sur la scène mondiale cet été, après sa seule participation en 1974. Dans un groupe comprenant notamment le Portugal et la Colombie, l’équipe affrontera de solides adversaires. "Nous voulons montrer que le Congo est un grand pays de football et visons au moins une place parmi les meilleurs troisièmes", conclut Kayembe.

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