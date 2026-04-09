Le tournoi inclusif Younited Belgium à l'académie du Standard : "Montrer que chacun peut jouer un rôle"

Le tournoi "national, inclusif et solidaire" Younited Belgium aura lieu au SL16 Football Campus, le centre de formation du Standard de Liège, ce jeudi 16 avril. Plusieurs clubs francophones seront représentés, dont le Standard, Charleroi et le RFC Liège.

Le jeudi 16 avril, le Standard de Liège accueillera Younited Belgium dans les infrastructures de son centre d'entraînement, le SL16 Football Campus, pour un tournoi inclusif réunissant des équipes venues de toute la Belgique.

ASBL créée il y a une quinzaine d'années pour utiliser le football comme outil de réinsertion sociale pour des personnes en difficulté (sans-abri, santé mentale, ...), Younited Belgium crée des équipes dans lesquelles chaque personne compte. L'organisation part du principe que chacun et chacune possède des talents et peut apporter une contribution précieuse à une équipe et, par extension, à la société.

Cette année, le tournoi organisé au Sart-Tilman regroupera 19 équipes Younited, dont 8 équipes féminines issues de différentes villes du pays. Parmi elles, des équipes représenteront notamment le Standard de Liège, le Sporting Charleroi et le RFC Liège.

Younited Belgium au SL16 Football Campus ce 16 avril

"Organisé en partenariat entre Younited Belgium et le Standard de Liège, l’événement se déroulera de 10h à 15h. Si les équipes s’affronteront sur le terrain avec l’envie de gagner chaque match, l’objectif principal reste ailleurs : le plaisir de jouer, la rencontre et l’esprit d’équipe sont au cœur du projet Younited", explique le communiqué Younited.

"L’équipe du Standard est le fruit d’un partenariat entre plusieurs organisations sociales de la ville dans le secteur du sans-abrisme et des assuétudes. Elle est coachée par David, du Plan de prévention de la Ville de Liège (Fan Coaching), et Ruben, du service des sports."



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"De son côté, l’équipe du RFC Liège est composée de joueuses issues du centre de la Croix-Rouge de Rocourt. Elle est accompagnée par Sassia, travailleuse sociale, ainsi que par Salomon, également actif au Plan de Prévention de la Ville de Liège (Fan Coaching)."