Anderlecht place déjà ses pions : les Mauves s'intéressent à une ancienne cible de l'Union Saint-Gilloise

Le Sporting d'Anderlecht place déjà ses premiers pions en vue du mercato estival et cible Younes Taha, un ailier évoluant à Groningue. L'Union Saint-Gilloise était intéressée par son profil il y a deux ans.

Selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, le Sporting d'Anderlecht s'intéresse à Younes Taha, un ailier de 23 ans prêté par le FC Twente à Groningue, cette saison.

Le Néerlandais, qui possède également la double nationalité marocaine, a inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives en Eredivisie cette saison. Capable d'évoluer sur un côté ou dans une position de numéro 10, sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros environ par le site de référence Transfermarkt.

Anderlecht n'est cependant pas le seul club intéressé. Plusieurs formations allemandes suivraient aussi la situation de près, ce qui pourrait rendre la tâche plus difficile au club bruxellois. Cependant, son profil de joueur techniquement doué, polyvalent et avec un fort potentiel de progression correspond parfaitement à la politique de transferts du RSCA.

L'ailier Younes Taha dans le viseur d'Anderlecht

Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'un club belge s'intéresse à Younes Taha, puisqu'il y a deux saisons, l'Union Saint-Gilloise s'était également renseignée, sans parvenir à trouver un accord.



Malgré l'intérêt croissant de clubs, Younes Taha garde la tête froide et assure se concentrer sur ses performances à Groningue. Il ne fera le point sur son avenir qu'en fin de saison, et bien qu'un retour à Twente soit envisageable, l'ailier n'exclut pas une aventure à l'étranger.