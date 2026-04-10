Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

L'Union Saint-Gilloise veut vaincre le signe indien en gagnant enfin à Malines. Besfort Zeneli est incertain pour la rencontre.

Après avoir joué deux jours avant le Club de Bruges, l'Union jouera cette fois après son rival ce week-end. Le groupe a donc bénéficié d'une semaine relativement longue. Kamiel Van de Perre est ainsi de retour à 100%, mais un autre milieu de terrain est un peu plus diminué.

"Besfort Zeneli n'a pas pu s'entraîner complètement ce vendredi à cause d'un petit problème musculaire rencontré mercredi. Ça évolue toutefois assez bien, la réaction est positive et on saura ce samedi s'il est à 100 % opérationnel", explique David Hubert, cité par La Dernière Heure, en conférence de presse.

Le Suédois s'est imposé comme titulaire depuis plusieurs semaines grâce à son sens de l'infiltration dans le dernier tiers du terrain. L'Union a le choix des armes pour potentiellement le suppléer, mais aura tout de même besoin d'un groupe à son 100% pour défier sa bête noire.

Première victoire à Malines pour l'Union ?

Au-delà du fait que Malines est la dernière équipe à être venue s'imposer au Parc Duden (c'était sous les ordres de Besnik Hasi), l'Union n'est encore jamais parvenue à gagner derrière les Casernes depuis son retour en D1A.

"C'est une question qui avait déjà été soulevée lors du match là-bas en championnat. À une minute près, nous l'aurions emporté. J'espère que l'on pourra s'y imposer cette fois pour ne plus devoir répondre à cette question", sourit Hubert.





L'Union se méfie de Malines : "C'est une équipe très bien organisée, qui peut compter sur ses supporters pour la pousser. Beaucoup d'équipes ont été mises en difficulté là-bas, ça veut tout dire. À nous de nous battre jusqu'au bout ou de plier le match le plus vite possible".