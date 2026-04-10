La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

Au Congo, le destin de Noah Sadiki est appelé à inspirer beaucoup de jeunes. Son père Francis veut s'y atteler lui aussi et a ainsi lancé une fondation au nom de son fils.

La Fondation Noah Sadiki a été lancée mercredi à Bruxelles par Francis Sadiki, le père du milieu de terrain de Sunderland. L'objectif ? L’encadrement et la formation des jeunes du pays et de la diaspora congolaise.

"Après la qualification historique de la RDC au Mondial 2026, une nouvelle étape doit commencer pour les jeunes congolais, avec l’encadrement et la formation, ainsi que la construction des infrastructures, permettant leur avenir solide", explique Francis Sadiki, cité par l'agence de presse ACP.

Continuer à changer les mentalités des binationaux

Un nouvel argument pour convaincre les jeunes binationaux de se tourner vers la RDC lancée...en plein milieu de la capitale belge. Le football congolais veut convaincre de nouveaux talents congolais d'honorer leurs origines et marcher sur les pas de Noah Sadiki, Matthieu Epolo, Joris Kayembe et d'autres.

"On n’oblige personne, mais on aide à prendre conscience et on oriente autant que possible. Le pays a besoin de nous", poursuit Francis Sadiki, qui se veut porteur "d'une vision pour la génération nouvelle (…) prête à se déployer".



Francis Sadiki est déjà le fondateur de la "Francis Foot Académie", qui a formé plusieurs joueurs d’origine congolaise, dont son fils et Matthieu Epolo.