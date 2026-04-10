Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

Il n'a toujours pas encore joué la moindre minute avec l'équipe première, mais il semble acquis qu'Anderlecht compte poursuivre avec Mathys Angély. Le verra-t-on percer la saison prochaine avec le noyau A ? Ce n'est pas à exclure.

Anderlecht ne semble pas vouloir poursuivre avec la plupart des joueurs actuellement prêtés au club, on pense notamment à un Coba Sa Costa qui ne parvient pas à s'imposer. D'autres joueurs sous contrat vivent également leurs dernières semaines au club.

D'autres dossiers sont mieux embarqués, comme celui de Mathys Angély. Le jeune défenseur est prêté par Wolfsburg depuis cet hiver, avec une option d'achat dans son contrat à la clé. Il appartient encore à Wolfsburg jusqu'en juin 2029, mais Anderlecht semble vouloir lever cette option, comme pour Moussa Diarra.

Angély a déjà pris place à quelques reprises sur le banc du noyau A, mais Jérémy Taravel ne lui a pas encore accordé la moindre minute. Avec Diarra, Hey, Kana, Ilic et même Sardella, le T1 anderlechtois dispose pour l'instant de suffisamment de défenseurs centraux.

Un profil sur lequel Anderlecht compte pour la saison prochaine

Angély disputera donc la fin de saison avec les RSCA Futures, même s'il souhaite lui-même évoluer avec le noyau A. Ce sera peut-être pour la saison prochaine, car comme le rapprte La Dernière Heure, l'option dans son contrat de prêt sera levée.



C'était d'ailleurs le plan depuis le départ. Olivier Renard a dû composer l'hiver dernier avec un budget limité et n'a donc pas pu procéder à un transfert définitif du jeune défenseur central, capable aussi d'évoluer sur le flanc gauche. Malgré les changements dans les hautes sphères du club, l'idée reste la même, l'international U19 français se montre à son avantage en D1B