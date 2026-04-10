Un cadre de La Gantoise prolonge son contrat : "Je n'ai pas hésité une seule seconde"

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Matties Volckaert a tranché concernant son avenir. Et celui-ci s'écrira, sans surprise, du côté de Gand.

Matties Volckaert a prolongé son contrat avec La Gantoise jusqu’en 2029. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club gantois a annoncé la nouvelle. 

"Le conte de fées de Matties Volckaert s’écrit avec un nouveau chapitre : le Gantois de 23 ans prolonge son aventure avec les Buffalos et a étendu son contrat jusqu’en 2029", a écrit La Gantoise. 

"Le rêve de Matties a véritablement commencé en novembre 2025, lorsqu’il a été appelé en équipe première en raison de plusieurs blessures, quittant ainsi le Jong Gent. Le défenseur a fait ses débuts en tant que titulaire face à Genk et n’a depuis plus quitté l’équipe."

La Gantoise a également tenu à rappeler le parcours atypique de son joueur : "Entre-temps, il a déjà été titulaire à 20 reprises. Une trajectoire remarquable, car Volckaert a évolué pendant trois saisons au KRC Gent, en D2 Amateur, jusqu’en juillet 2024. Il est ensuite revenu à La Gantoise pour intégrer les espoirs. "

Les mots de Matties Volckaert

Matties Volckaert , de son côté, n’a pas caché son attachement au club :  "Je n’ai pas hésité une seule seconde à prolonger mon contrat, même s’il y avait de l’intérêt ailleurs. Des garçons comme Samoise, De Vlieger et moi sommes de vrais Buffalos. C’est magnifique de voir ce club donner sa chance à ses jeunes. Pour moi, ce n’est que le début de mon histoire ici. J’ai encore énormément à montrer et à prouver aux supporters."

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